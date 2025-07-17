Зеленский рассказал о задачах, которые должно выполнить новое правительство Свириденко

Необходимо гарантировать украинским защитникам уверенность в достаточном обеспечении Сил обороны, и для этого будет увеличиваться внутренний экономический потенциал.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о задачах, которые должен выполнить новый Кабинет Министров Украины во главе с премьер-министром Юлией Свириденко. Об этом глава государства сказал во время выступления на пленарном заседании Верховной Рады, который приводит сайт президента.

"Обновленное правительство Украины должно провести аудит всех договоренностей, соглашений, меморандумов с партнерами в сфере обороны, оборонного производства, всех программ устойчивости, чтобы выполнить договоренности на сто процентов в интересах Украины. Будут и новые соглашения с Соединенными Штатами, что усилит позиции Украины и ради которых нам нужны изменения в дипломатической работе с Америкой", - подчеркнул Зеленский.

Как отметил президент, надо гарантировать украинским воинам "уверенность в обеспечении Сил обороны, и для этого увеличиваем, в частности, внутренний экономический потенциал Украины".

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По его убеждению, это невозможно без трех вещей.

"Первое - это максимальная дерегуляция, ликвидация любых бюрократических преград, ненужных государству институтов, чьи функции просто дублируются. Второе - максимальное освобождение общественных сил Украины и привлечение потенциала партнеров ради экономического роста в Украине. Третье -справедливость, то есть во многом другие, более сильные подходы к наказанию тех, кто посягает на украинскую государственность и кто ворует украинский потенциал", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства убежден, что обновление Кабинета Министров Украины и в целом системы украинской власти обеспечит реализацию этих задач.

Зеленский выразил благодарность Юлии Свириденко за эффективную работу программ поддержки украинского производства и украинского предпринимательства.

"Этот опыт работы Юлии ради нашей украинской устойчивости и нашего экономического роста должен быть продолжен и масштабирован как ключевая задача украинского правительства", - добавил президент.

Глава государства рассчитывает на то, что программа правительственных шагов будет представлена как можно быстрее и будет выполняться в ежедневном режиме. "Каждый день должен приносить Украине результат", - подчеркнул Зеленский.

Также президент сообщил, что Силы обороны и безопасности Украины будут и в дальнейшем получать весь необходимый ресурс для защиты нашего государства, для защиты наших людей.

"Мы усилим переговорное направление для справедливого завершения войны и обеспечения реальной безопасности для Украины", - сказал президент.

Как подчеркнул Зеленский, Украине нужно больше собственной силы.

"Мы трансформируем управление сферой обороны и производством оружия таким образом, чтобы за полгода ощутимо увеличить долю именно украинского оружия, доступного для наших воинов. Сейчас из всего оружия в руках наших воинов около 40% сделано в Украине. За полгода должно быть не менее 50 %", - заявил президент.

Назначение Юлии Свириденко на должность премьера

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 июля, Верховная Рада Украины поддержала назначение Юлии Свириденко на должность премьер-министра. За соответствующее решение проголосовали 262 нардепов.

Также Зеленский подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной Специальным уполномоченным президента Украины по вопросам развития сотрудничества с Соединенными Штатами Америки. Сейчас продолжаются все надлежащие процедуры согласования с Вашингтоном кандидатуры Стефанишиной на должность посла Украины в Соединенных Штатах.

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