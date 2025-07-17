Слова президента США уже не вызывают доверия.

За последние шесть месяцев президент США Дональд Трамп занимал самые разные позиции в украинском вопросе. Такое политическое метание уничтожает доверие инвесторов к его словам.

Издание The Economist пишет, что угрозы Трампа ввести "суровые" вторичные пошлины, чтобы приструнить Россию, также не выглядят убедительными.

Отмечается, что президент США мог бы ввести санкции, которые сократили бы экспортные доходы Москвы, не оказав при этом влияния на цену нефти. Но если бы эти санкции были достаточно строгими, чтобы перекрыть экспорт энергоресурсов Кремля, то нефть взлетела бы, вызвав инфляционный шок, который Трамп мог бы посчитать недопустимым.

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Крупнейшими покупателями российской нефти являются Китай (47%) и Индия (38%). Трамп отказался от полномасштабной торговой войны с Китаем и ведет переговоры с Индией. Показательно, что инвесторы не верят в рискованную политику Трампа. После того как он пригрозил отрезать Россию, цена на нефть упала.

Хотя слово Трампа мало что значит, Украина и Европа должны воспользоваться им, чтобы создать механизм, который не требует ежедневных президентских решений для функционирования.

Пошлины Трампа для России - главные новости

Президент США Дональд Трамп заявил, что Москва должна прекратить войну в Украине в течение 50 дней или Вашингтон введет 100% "вторичные" пошлины против всех стран, которые будут с ней торговать.

В то же время в Китае крайне негативно отреагировали на эту идею Трампа, если война в Украине не прекратится в указанный период.

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