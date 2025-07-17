Обвиняемый в нелегальном сбыте боеприпасов экс-куратор 'Кобры' Резников мобилизовался, чтобы избежать суда, - СМИ

Обвиняемый в незаконном сбыте боеприпасов экс-заместитель начальника ГАИ и куратор спецназовцев "Кобра" Владимир Резников, мобилизовался в ВСУ, чтобы остановить рассмотрение его уголовного дела. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на материалы Киево-Святошинского районного суда Киевской области.

По данным издания, Резников, известный своим участием в преследовании активистов во время Революции Достоинства, обвиняется в незаконном обращении с боеприпасами (ст. 263 УК Украины).

"Согласно материалам суда, Резников обвиняется в незаконном сбыте боевых припасов, что карается лишением свободы на срок до семи лет. Как сообщают источники, во время обыска дома Резникова присутствовала и его жена, редактор издания "Зеркала недели" Инна Ведерникова. Однако Резников не стал ждать правосудия, а мобилизовался в Вооруженные силы, из-за чего рассмотрение дела было вынуждено остановлено", – отмечается в материале.

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Как сообщается, Резников "служит" в Киеве, что по аналогии с делом Романа Насирова - не должно служить преградой для правосудия. Ведь использование мобилизации как способа ухода от ответственности признано практикой злоупотребления, - отмечают в издании.

"В соответствии с ч.1 ст. 335 УПК Украины в случае, если обвиняемый был призван для прохождения военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, суд останавливает судебное производство по поводу такого обвиняемого до увольнения с военной службы и продолжает судебное производство в отношении других обвиняемых", - говорится в решении суда, на которое ссылается агентство. В связи с этим УНН направило соответствующий запрос в Генштаб и Офис Генпрокурора.

Как известно, в 2012 году журналисты и активисты обвиняли Владимира Резникова в силовом давлении на протестующих возле резиденции Януковича в Межигорье. Тогда, по свидетельству очевидцев, именно он лично координировал подавление акции.