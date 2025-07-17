У украинцев есть время до осени для открытия вкладов с более привлекательной доходностью.

В сегменте депозитных вкладов уже в сентябре можно ожидать постепенное снижение доходности. Причиной является потенциальное решение о снижении учетной ставки.

Об этом сообщил директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев.

Депозиты в гривне

"При формировании депозитной стратегии на осенне-зимний период коммерческие банки будут опираться на решение монетарного комитета, который уже в сентябре потенциально может принять решение о снижении учетной ставки с существующих 15,5% до 14,5-15%. Следовательно, не исключена синхронная коррекция других монетарных инструментов, в частности ставки по 3-месячным депозитным сертификатам - с 19% до 18,5-18%. Следовательно, такие изменения станут объективным поводом для банков постепенно начать процесс коррекции доходности по гривневым вкладам", - отметил банкир.

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По словам эксперта, при оптимистическом сценарии, подкрепленного экономическим ростом и снижением инфляции, до конца года ставки по гривневым вкладам могут снизиться в среднем на 1,5-2 п.п. В зависимости от экономических обстоятельств, вполне возможно, что в конце 2025 года депозитные ставки снизятся в среднем до 11-12% годовых.

Отмечается, что наиболее востребованными среди граждан останутся вклады на 6-9 месяцев, а также на 1 год - ставки по ним будут самыми высокими на рынке.

В то же время в случае снижения доходности гривневых депозитов может начаться новая волна конкуренции между банками за вкладчика: финучреждения будут готовы предложить бонусные проценты к базовым ставкам - в размере от 0,5 до 1 п.п. В результате максимальные ставки в конце декабря могут составить 13,5% годовых.

В целом, по мнению банкира, во втором полугодии количество новых вкладов по сравнению с январем-июнем может вырасти на 2-3%, а по сравнению с 2024 годом - увеличение количества вкладчиков может достичь 5-6%.

Валютные депозиты как "сейф"

Замотаев отмечает, что доля таких вкладов не превышает 15%, и особых изменений в спросе не наблюдается.

"По нашим оценкам, валютные депозиты интересны той части граждан, которая диверсифицирует риски - хранит средства и в ОВГЗ, и на гривневых вкладах, инвестирует в приобретение драгоценных металлов, а также часть размещает на валютных вкладах. То есть мы не наблюдаем ни массового оттока, ни существенного прироста клиентов. Часто валютные депозиты используют не с целью получения прибыли, а как своеобразный, но надежный "сейф", - пояснил эксперт.

Он убежден, что даже рост курса евро не приведет к повышению интереса к вкладам в евровалюте.

"Продолжается тренд медленного снижения доходности валютных депозитов, который, по всем прогнозам, сохранится как минимум до конца года. По нашим данным, в конце года средние ставки по вкладам в долларах не превысят 1% годовых, а в евро - 0,8%. То есть валютные депозиты - это не про прибыль, ведь их доходность покрывает лишь около трети реальной инфляции евро и доллара", - подчеркнул банкир.

Эксперт советует учитывать несколько ключевых аспектов:

прогнозировать потребности в свободных средствах на весь срок вклада - не стоит размещать все сбережения, чтобы в случае необходимости не пришлось разрывать депозит досрочно с потерей дохода;

оценить уровень доходности - это один из ключевых факторов выбора депозита;

выбирать депозиты с бонусами и привилегиями, которые предлагает банк;

обращать внимание на удобство оформления - все больше граждан предпочитают онлайн-вклады через мобильные приложения;

уточнить условия досрочного расторжения или возможности пополнения вклада.

"Военные риски до сих пор остаются мощным сдерживающим фактором, тормозящим развитие депозитного рынка. Вместе с тем, ожидается, что во втором полугодии ситуация на валютном рынке будет оставаться стабильной, а экономический рост поможет снизить инфляцию. Эти факторы могут активизировать тех граждан, которые намерены не только сохранить средства, но и получить пассивный доход", - подытожил Замотаев.

Курс валют в Украине - прогноз банкира до 27 июля

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что с 21 по 27 июля курс доллара в Украине вряд ли пересечет черту в 42 гривни. Скорее всего, он будет торговаться в пределах 41,5-42,2 грн.

При этом, по его словам, главный коридор стоимости евро будет в пределах 48,5-49,5 грн. Однако курсовые изменения евро будут подчинены событиям за пределами Украины.

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