Польша ограничивает предоставление убежища для украинцев, - СМИ

Осенью Польша начнет закрывать приюты для определенных категорий украинских беженцев.

С ноября текущего года в Польше значительно изменятся правила проживания в так называемых центрах коллективного размещения украинцев (OZZ), проще говоря - приютах. В них будут селить только уязвимые категории граждан - пенсионеров, беременных или людей с инвалидностью. Об этом сообщает Польское радио.

Сообщается, что правительство Польши приняло решение постепенно прекратить деятельность приютов для мигрантов из Украины. Соответствующий проект закона был принят во вторник на заседании Совета министров. В правительстве считают, формы помощи украинским беженцам меняются в соответствии с текущими потребностями.

"Министерство внутренних дел и администрации считает, что сейчас тот момент, когда этот вид поддержки может быть прекращен", - сказал представитель польского правительства Адам Шлапка.

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Согласно законопроекту, с 1 ноября в приютах смогут жить только представители защищенных групп - пенсионеры, беременные женщины и люди с инвалидностью. Другим будут предлагать субсидии на аренду жилья.

Польское радио отмечает, что сейчас половина жителей приютов доплачивают за проживание и питание в центре. Издание приводит слова пресс-секретаря мазовецкого воеводы Иоанны Баханек о том, что в течение первых нескольких месяцев после прибытия в Польшу украинцы имеют право на бесплатное проживание в центре.

"После этих 120 дней, которые отсчитываются с первого дня въезда гражданина Украины в Польшу, начинается период финансового соучастия", - пояснила она.

В приютах, по данным издания, сейчас проживают около 6000 беженцев, которые не относятся к защищенным группам. Для них разрабатывается программа под названием "Вместе к независимости", которая даст возможность получить субсидии на аренду квартир и покрыть расходы на курсы польского языка. Программу будут финансировать на средства ЕС

Польша вызывает граждан на ВЛК

Как писал УНИАН, с начала следующего года в Польше начнут вызывать граждан на медицинский осмотр, во время которого будут определять пригодность к военной службе. Медицинский осмотр должны пройти молодые мужчины и женщины, имеющие необходимую для армии специальность. Уже в январе повестки с вызовом на ВВК получат 235 тысяч граждан.

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