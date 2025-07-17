Курс гривни к евро установлен на уровне 48,45 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 18 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,87 гривни за доллар, то есть украинская валюта ослабла на 6 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 48,45 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла на 7 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,88/41,92 грн/долл., а евро - 48,49/48,53 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составил 41,77 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,70 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,00 грн/евро, а курс продажи - 48,78 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 17 июля подорожал на 6 копеек и составляет 42,05 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 49,05 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,45 гривни, а евро - по курсу 48,05 гривни за единицу иностранной валюты.

Вас также могут заинтересовать новости: