Считается, что веночек и "судьба" должны быть сшиты сплошной нитью без узелков - тогда жизнь супругов будет спокойной и бесконфликтной.

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины включило свадебный обряд "плетение судьбы" в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины.

Как отмечается в сообщении на сайте министерства, этот обряд сохранился в основном в Стрыйском районе Львовской области. Но встречается и в других регионах Украины с учетом местных особенностей.

"Обряд, также известный как "завивание веночка", происходит в предсвадебные дни - обычно в четверг или пятницу. Он сопровождается обрядовыми текстами, песнями и специальной атрибутикой. Цель его проведения - передать семейные ценности, пожелать молодоженам счастливой судьбы, почтить природу и проявить уважение к родителям", - пояснили в МКСК.

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Считается, что веночек и "судьба" должны быть сшиты сплошной нитью без узелков - тогда жизнь супругов будет спокойной и бесконфликтной. Венок и "судьбу" плетут только тем, кто вступает в брак впервые.

В министерстве рассказали, что ритуал начинается со сбора барвинка в лесу или в лугу. Этим занимаются молодые люди - невеста, жених, дружки и дружбы - распевая при этом обрядовые песни.

Собранное растение моют ("купание" барвинка), высушивают, после чего молодых собирают в церковь на исповедь и освящают барвинок. Далее происходит внесение обрядовых символов - барвинка, свадебного каравая, "колачей", зерна, меда и солода, каждый из которых имеет свое символическое значение.

"Особую роль играют родители невесты. Они участвуют в ритуальном расплетении косы, расчесывании волос молодой, а затем снова заплетают его, украшая барвинковым веночком из колача в знак того, что девушка должна стать замужней женщиной", - говорится в сообщении.

Кульминационным моментом является ритуал "посада", символизирующий окончательное соединение двух родов. Он включает выкуп "барвинковой судьбы", провозглашение "паломничества" молодыми, родительское благословение и общественное одобрение брака с угощением гостей (обряд "дарин").

После этого родители невесты передают "барвинковую судьбу" - большую гирлянду из барвинка и душистых цветов. Ее кладут под иконами или на стол перед молодоженами, а до того времени прячут от дурного глаза.

"В некоторых селах венки для невесты и жениха плетут отдельно в их домах, после чего все собираются вместе, чтобы сплести общую "барвинковую судьбу", выкупить веночек и благословить пару", - отметили в МКСК.

Отмечается, что по традиции после свадьбы венки и барвинковую судьбу супруги хранили всю жизнь как оберег семейного счастья.

Наше культурное наследие в ЮНЕСКО

Как сообщал УНИАН, в 2022 году в Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) "дерусифицировали" украинский борщ.

На внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО украинский элемент "Культура приготовления украинского борща" был включен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, требующего срочной охраны.

Ранее в этот Список были включены украинская петриковская декоративная роспись, казацкие песни Днепропетровской области, косовская рисованная керамика и орнек (орнамент).

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