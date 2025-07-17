За последние две недели россияне улучшили свои позиции на Покровском, Купянском направлениях и вблизи Константиновки, отметило издание.

Россия через несколько дней или недель начнет усиленное летнее наступление, в котором может задействовать 160 000 военнослужащих, сосредоточенных сейчас вблизи линии фронта. Об этом пишет CNN.

Издание отметило, что за последние две недели РФ улучшила свои позиции на трех направлениях: Покровском, Купянском и вблизи Константиновки.

Аналитики заявили изданию, что новые временные рамки в 50 дней, которые выставил в своем ультиматуме президент США Дональд Трамп, являются благоприятными для целей кремлевского диктатора Владимира Путина. В частности, Кир Джайлз из Chatham House считает, что это дает Москве пространство на дипломатической арене.

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"Конечный срок в 50 дней дает России достаточно времени, чтобы разработать собственный альтернативный план и снова перехитрить Вашингтон с помощью дипломатического трюка, который Трамп может охотно принять... Последнее продление Трампом своих условных сроков для Путина продолжает страдания Украины на тот же произвольный период", - отметил Джайлз.

Руководитель отдела внешней политики аналитического центра "Новые евразийские стратегии" Джон Лоф заявил, что летнее наступление, вероятно, продолжается уже несколько месяцев и что "русские, несомненно, активизируют свои усилия как на земле, так и в воздухе". По его словам, недавние воздушные атаки по украинским городам являются отражением медленного продвижения Москвы на передовой и имеют целью "деморализовать население и подорвать его волю к борьбе".

"Путин уже несколько месяцев выражает свою уверенность относительно прогресса этой кампании, признавая, что украинцам не хватает человеческих ресурсов и определенного вооружения", - сказал Лоф, добавив, что Москва надеется распылить украинскую оборону.

Вероятно, летнее наступление еще не достигло пика

В материале говорится, что хоть постепенное продвижение россиян вокруг этих трех городов обходится им дорогой ценой, однако при этом российские войска имеют прогресс в попытке обойти упомянутые населенные пункты с фланга.

Так, по данным издания, за последние 72 часа оккупанты приблизились к Родинскому - ключевому населенному пункту к северо-востоку от Покровска, главного украинского военного узла. Также российские войска хотят окружить село Удачное, чтобы эффективнее перерезать пути снабжения ВСУ в Покровск.

По мнению украинского командира с позывным "Музыкант", который служит вблизи Покровска и возглавляет роту беспилотников в 38-й бригаде морской пехоты, российское наступление, которое продолжается уже некоторое время, вероятно, еще не достигло своего пика. При этом, сказал он, россияне "продвигаются уже некоторое время и делают это достаточно успешно".

По его словам, если оккупанты смогут продвигаться из Родинского, ситуация будет критической:

"Там есть одна или две дороги, которые они могут взять под контроль, и логистика будет перекрыта. Это логичный шаг со стороны врага".

Он заявил, что на этом участке украинским войскам срочно нужно подкрепление, иначе они рискуют попасть в окружение и отступать, как это было в начале 2024 года вокруг города Авдеевка.

Вражеские войска могут продвинуться в Днепропетровскую область

Украинский военный блогер Богдан Мирошников написал, что если Родинское будет "захвачено, это завершит окружение всего нашего левого фланга" вокруг Покровска:

"Если так будет продолжаться, вариантов останется мало... Либо наш гарнизон будет вынужден отступить под угрозой окружения, либо состоятся ожесточенные бои в полуокружении с непонятными перспективами".

Данные DeepState свидетельствуют также о том, что враг за последние две недели приблизился и к Константиновке, которую сейчас безжалостно атакуют ударные дроны.

Украинский блогер и военнослужащий Станислав Бунятов ("Осман") написал, что российское наступление грозит тем, что вражеские войска могут продвинуться в Днепропетровскую область. По его словам, ежедневные столкновения приводят к уничтожению "70-90% личного состава и техники противника, но враг наступает, и все понимают почему".

В то же время продвижение россиян к северу от Купянска слабее, но все же создают вызов для перегруженных украинских войск, отметило издание.

Путин равнодушен к угрозам Трампа

Как сообщал ранее УНИАН, недавно Трамп пригрозил РФ введением пошлин, если в течение 50 дней не будет соглашения по мирному урегулированию в Украине. Также он пообещал дать оружие Украине, в частности усилить ее противовоздушную оборону.

Однако Путин не испугался Трампа и не собирается прекращать войну в Украине, пока Запад не согласится на его условия, говорят источники СМИ в Кремле. Более того, территориальные требования диктатора, предполагают они, могут возрасти по мере продвижения российских войск в Украине. Российские чиновники говорят, что под угрозой российской оккупации могут оказаться Днепропетровщина, Сумщина и Харьковщина.

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