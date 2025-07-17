Чтобы бархатцы обильно цвели до конца лета, надо не забыть об этом в июле

Есть один простой, но действенный способ продлить обильное цветение до первых заморозков.

Бархатцы издавна являются и остаются одними из самых популярных цветов в Украине. Они надежные, неприхотливые и крайне декоративные. Обычно бархатцы высевают весной, чтобы летом получить пышные и обильно цветущие кустики, которые будут радовать глаз и в сентябре и теплом октябре. Но иногда бархатцы вытягиваются и рано отцветают. Как пишет express.co.uk, есть одна хитрость, которая поможет это преодолеть.

Профессиональные садоводы говорят, что без минимального ухода даже малые бархатцы, как и более крупные розы или гортензии, быстро вянут. На них становится все меньше цветов, они вытягиваются, а побеги полегают.

Но поддерживать пышное цветение бархатцев несложно. Садоводы говорят, что регулярное удаление увядших цветков - важнейшая задача, которая позволит иметь пышный кустик. Надо удалять с растения старые, увядшие и уже начавшие засыхать цветки. Такие цветы имеют оттенок старой бумаги и их легко заметить.

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Дело в том, что когда цветки бархатцев начинают увядать, растение естественным образом перенаправляет энергию на развитие семян. Это связано с тем, что, как и у большинства цветковых растений, цель бархатцев - производить семена для размножения. Как только растение начинает этот процесс, оно тратит гораздо меньше энергии на формирование новых цветков. Вместо этого оно начинает сосредотачиваться на созревании семенных коробочек.

Но если хотя бы раз в неделю обрезать или общипывать старые цветы, то это не даст растению перейти в режим формирования семян. Оно продолжит формировать новые и новые цветы, а не завершать жизненный цикл.

Простой способ спасти помидоры

Напомним, что эксперт-садовод Эмили Джонс дала несколько советов о том, как спасти помидоры, если растения начали увядать. Главное, по ее мнению, правильно установить причину. При этом существуют пять самых распространенных причин, по которым помидоры засыхают, и о каждой из них она рассказала подробно.

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