Время полива крайне важно для получения хорошего урожая.

Правильный полив огорода крайне важен для хорошего урожая. Однако дело не только в количестве воды — важно также правильное время полива. Неправильный полив создаст благоприятную среду для развития болезней растений, что поставит под угрозу ваш урожай.

Портал marthastewart.com собрал советы экспертов по поводу правильного времени для полива огорода, и их мнение может вас удивить.

Вечерний полив

Как ни удивительно, но эксперты утверждают, что вечером поливать растения не стоит. Полив после захода солнца означает, что растения часто остаются мокрыми всю ночь, что создает идеальные условия для развития болезней.

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"Наихудшее время суток для полива овощей — вечер, особенно после захода солнца", — говорит Адриенн Рётлинг, главный садовник частного поместья. "Овощи с толстыми, опушенными листьями и стеблями не любят влагу".

Кроме того они не рекомендуют использовать шланг — или любой другой метод полива сверху.

"Это может создать условия, благоприятствующие развитию болезней и усилению патогенов, поскольку вода плохо испаряется с листьев", — говорит Дэймон Абди, доцент кафедры ландшафтного садоводства в Сельскохозяйственном центре Университета штата Луизиана.

Дневной полив

Это время также имеет свои недостатки, утверждают садовники.

"Поливная вода может испариться под лучами послеполуденного солнца, прежде чем впитается в почву", — говорит Абди. "Послеобеденные ветры также могут усиливать испарение".

Лучшее время для полива огорода — утро

"Всем растениям, которые цветут и плодоносят, необходимо получать влагу и питательные вещества, необходимые для роста рано утром", — говорит Джинни Розенкранц, главный садовод Колледжа сельского хозяйства и природных ресурсов Мэрилендского университета. "Таким образом, растения смогут доставить питательные вещества туда, где они необходимы, прежде чем они увянут, когда температура поднимется выше 28 градусов Цельсия".

Более мягкое утреннее солнце испаряет излишки влаги, не пересушивая почву, которая остается влажной в течение всего дня, говорит Рётлинг. Это поможет снизить вероятность проблем с листьями и поддерживать растения влагой.

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