Среди прочего, упрощены требования к полетам и обслуживанию беспилотников.

Министерство обороны утвердило изменения в четыре ключевых приказа об использовании беспилотников, отменив неактуальные во время войны требования. Отныне на период военного положения и в течение трех месяцев после его отмены не применяется ряд их положений.

Как сообщила пресс-служба Минобороны, упрощены требования к полетам и обслуживанию беспилотников. В частности, правила выполнения полетов беспилотными авиационными комплексами (БпАК) государственной авиации Украины не будут действовать в отношении БпАК разового использования всех типов и классов, а также БпАК I класса категорий "микро" (тактические, весом до 2 кг, например Mavic 3) и "мини" (тактические поля боя, весом до 15 кг, типа DJI Matrice 300). Большинство видов БпАК не подлежат обязательному внесению в реестр государственных воздушных судов.

Отмечается, что персонал по управлению беспилотниками I класса не нужно направлять на обязательную летную врачебную экспертизу для определения пригодности к полетам, согласно изменениям. Допуск к управлению БпАК предоставляет приказом командир части. Правила медицинского обеспечения полетов государственной авиации не применяются к экипажам БпАК I класса.

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"Условия фронта меняются быстро, и мы работаем над тем, чтобы военные имели больше свободы в применении современных технологий. Регулирование не должно излишне обременять их, создавать бюрократические преграды", - заявил заместитель министра обороны Валерий Чуркин.

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В приложении "Резерв+" запустился новый сервис - уплата штрафов. Теперь военнообязанные могут оплатить штраф за неуточнение данных до 16 июля 2024 года онлайн со скидкой 50%, без очередей и бумаг. Это позволяет оперативно закрыть дело об админнарушении и убрать красную ленту с документа в приложении.

В первой версии сервиса будет доступна только уплата штрафа за несвоевременное уточнение персональных данных. Оплатить штраф за другие нарушения воинского учета в "Резерв+" можно будет позже.

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