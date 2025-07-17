В случае опасности красавец выделяет жидкость с резким запахом.

В районе Чернобыльской атомной электростанции зафиксировали краснокнижного жука красотела пахучего. Об этом сообщил Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

Исследователи рассказали, что жужелицы - одни из крупнейших насекомых украинских лесов. Впрочем, несмотря на размеры, увидеть их - настоящая удача, потому что большинство этих хищников ведут скрытный, преимущественно ночной образ жизни.

Однако ученым повезло - при обследовании сосновых насаждений они встретили представителя жужелиц - красотела пахучего (Calosoma sycophanta). В вечернем свете его блестящее тело переливалось золотисто-зелеными и синими красками, что хорошо видно на фото Ольги Бельской.

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"Красотел - искусный охотник, который активно передвигается по деревьям и кронам, охотясь на мохнатых гусениц шелкопрядов и других бабочек, к тому же он прекрасно летает. Имаго (взрослое насекомое - УНИАН) за одно лето может уничтожить более 300 гусениц, а это как минимум по две ежедневно! Не менее прожорливы и личинки: за время развития каждая поедает до сотни гусениц и куколок", - рассказали в заповеднике.

Отмечается, что этот яркий жук очень привлекает внимание, но прежде чем его коснуться надо хорошо подумать, ведь в случае опасности это насекомое выделяет жидкость с резким запахом. Также он больно кусается - крепкие челюсти позволяют ему справиться не только с гусеницами, но и с более серьезными соперниками.

"Но самое главное, красотел пахучий является уязвимым видом, занесенным в Красную книгу Украины и Европейский красный список", - отмечают ученые.

Новости экологии

Как писал УНИАН, в районе Чернобыльской атомной станции обитают три вида змей. Это гадюка обыкновенная - единственная ядовитая змея региона, уж обыкновенный - неядовитая змея, которая часто встречается вблизи водоемов, и медянка - небольшое и совсем безвредное существо, которое часто путают с гадюкой.

Обычно змеи избегают контакта с человеком, но из-за незнания и страха люди часто сами подвергаются опасности и убивают этих животных. Однако змеи играют ключевую роль в поддержании экологического баланса - они являются естественными регуляторами численности грызунов, насекомых и т.д.

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