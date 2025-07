УНИАН делится впечатлениями о долгожданном продолжении популярного молодежного хоррора.

17 июля 2025 года в украинский прокат выходит молодежный хоррор-триллер "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" (I Know What You Did Last Summer), объединивший героев первых двух фильмов с новым поколением. Подробнее о фильме читайте в обзоре УНИАН.

Немного предыстории

В 1997 году, когда жанр слэшер на какое-то время уже утратил популярность, вышел молодежный триллер "Я знаю, что вы сделали прошлым летом", главные роли в котором исполнили топовые молодые звезды тех времен – Дженнифер Лав Хьюитт, Сара Мишель Геллар, Райан Филлипп и Фредди Принц-младший. В основу сюжета лег одноименный роман американской писательницы Лоис Дункан, написанный в 1973 году, хотя киношная версия все же претерпела многочисленные изменения.

В центре сюжета фильма оказались четверо выпускников школы из курортного городка Сауспорт – Джули Джеймс, Хелен Шиверс, Барри Кокс и Рэй Бронсон, которые во время празднования Дня независимости США 4 июля попали в ДТП и случайно убили человека. Впрочем, вместо того, чтобы вызвать полицию и взять на себя ответственность за свои действия, они решили сбежать с места событий, договорившись никогда об этом не вспоминать и никому ничего не рассказывать. Впрочем, ровно через год одна из девушек получила загадочную записку со словами "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" – и с того момента на них самих и других сопутствующих жертв начал охотиться безжалостный убийца по прозвищу "Рыбак", жаждущий мести за трагедию годичной давности.

Хотя лента получила смешанные отзывы критиков, она была успешной в финансовом плане, понравилась зрителям и даже была отмечена рядом номинаций и наград. Кроме того, исполнители главных ролей в фильме стали еще более узнаваемыми и востребованными. Неудивительно, что уже через год лента получила сиквел.

В фильме 1998 года "Я до сих пор знаю, что вы сделали прошлым летом", события которого происходили через год после первого и разворачивались вокруг героев Дженнифер Лав Хьюитт и Фредди Принца-младшего, которым удалось выжить раньше. Как оказалось, прошлое их не отпустило, поэтому молодым людям и их новым друзьям пришлось снова столкнуться с "Рыбаком". Этот фильм получил еще худшие отзывы от критиков, однако все равно хорошо проявил себя в прокате.

Третья часть серии под названием "Я всегда буду знать, что вы сделали прошлым летом" вышла в 2006 году, однако она фактически была самостоятельной лентой, в которой не было ни одного героя из предыдущих лент. Впрочем, фильм с Брук Невин и Торри ДеВито в главных ролях был воспринят крайне негативно.

В дальнейшем о франшизе забыли почти на 10 лет, однако воскресить ее в 2014 году пытался будущий хоррор-мастер Майк Флэнаган ("Виджа: Происхождение зла", "Доктор сон", сериалы "Призраки дома на холме", "Призраки поместья Блай", "Полуночная месса", "Клуб полуночников", "Падение дома Ашеров") – на тот момент в его активе были лишь две полнометражные работы, "Отсутствие" и "Окулус", а свои самые известные работы он еще не снял. Впрочем, через два года проект официально закрыли без всякого результата.

Вернулись к франшизе только в 2022 году – как раз в тот момент, когда прошло достаточно времени, чтобы в Голливуде стало снова модным реанимировать хитовые молодежные хоррор-франшизы конца 1990-х и начала 2000-х годов. В частности, киноманы получили новые версии "Крика", "Хеллоуина" и "Пункта назначения". Поэтому появление перезапуска "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" было лишь вопросом времени.

Тогда же на роль режиссера фильма была назначена Дженнифер Кейтин Робинсон, которая до этого поставила комедийный триллер "Отомсти за меня" (2022) и вместе с Тайкой Вайтити написала сценарий к супергеройскому экшну "Тор: Любовь и гром" (2022).

О чем фильм

События нового фильма происходят почти через 30 лет после печально известной резни 1997 года. Теперь Сауспорт – процветающий курорт, и местные бизнесмены сделали все для того, чтобы стереть из истории трагические события прошлых лет, потому что "это отпугивает туристов". Даже в Гугле все подчистили!

Накануне 4 июля четверо школьных друзей – Ава Брукс, Даника Ричардс, Майло Гриффин и Тедди Спенсер, которые уже успели завершить обучение в колледжах и вступить во взрослую жизнь, приезжают в городок, чтобы отпраздновать помолвку Даники и Тедди. Впоследствии к ним присоединяется пятая подруга – Стиви Уорд, которая в свое время выпала из компании из-за личных проблем.

Ну а дальше история повторяется – компания идет полюбоваться праздничным салютом на той самой "лучшей локации" посреди опасного участка трассы, но глупая шутка Тедди приводит к ужасной аварии, в которой погибает невинный человек. Молодые люди убегают с места событий, а отец Тедди, влиятельный местный застройщик, быстренько урегулирует ситуацию, опять же заставляя всех о ней забыть.

Через год друзья, которых до сих пор преследуют воспоминания об аварии, снова собираются вместе. Ну а дальше вы знаете, что происходит – записка, первая жертва и так далее...

В какой-то момент судьба сводит главных героев с Джули и Рэем из первых двух фильмов – молодые люди убеждены, что только они могут помочь им выжить, когда полиция бессильна.

Актеры и персонажи

На главные роли в фильм пригласили молодых актеров, которые до этого момента в основном отличились ролями в сериалах, и чью актерскую игру вряд ли на данный момент можно назвать выдающейся.

В частности, Данику сыграла Мэдлин Клайн ("Достать ножи: Стеклянная луковица", сериал "Внешние отмели"), Аву – Чейз Суи Вондерс ("Маленькая смерть", сериал "Город в огне"), а Стиви – Сара Пиджон (сериал "Прекрасные мелочи").

Между тем, Джона Хауэр-Кинг ("Русалочка", "Прекрасное несовершенство") воплотил образ Майло, а Тайрик Уизерс (сериал "Игра") сыграл Тедди.

Кроме того, певица и модель Gabbriette сыграла автора криминального подкаста Тайлер Тревино, одержимую событиями 1997 года, которая также прибывает в Сауспорт, чтобы записать новый выпуск своего шоу.

В то же время, из предыдущих фильмов серии вернулись герои Фредди Принца-младшего ("Это все она", "Скуби-Ду", "Рождество с тобой") и Дженнифер Лав Хьюитт ("Сердцеедки", сериал "Мыслить как преступник").

Было в фильме и еще одно камео, которое порадует зрителей, помнящих первые фильмы. Но мы вам не будем о нем рассказывать – посмотрите сами.

Сцена после титров

У фильма есть дополнительная межтитровая сцена, которая дает мощный намек на будущее франшизы – в ней героиня Дженнифер Лав Хьюитт Джули Джеймс, сумевшая пережить резню в первом и втором фильмах серии, встречается со своей подругой из второй части Карлой Уилсон, которую снова сыграла певица Брэнди Норвуд.

Так что, очевидно, если нынешний фильм будет иметь успех, на который ожидает студия, мы получим продолжение истории – и старая гвардия из второго фильма снова вступит в бой с безжалостным маньяком в костюме рыбака.

Реакция на фильм

Мировая премьера фильма состоялась 14 июля 2025 года – традиционно для жанра и предыдущих частей, он получил посредственные отзывы от критиков.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 5,5 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 47% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 42 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Наш вердикт

"Я знаю, что вы сделали прошлым летом" – вполне неплохая попытка воскресить хит 30-летней давности, которая, в то же время, не несет ничего нового для кинематографа, а по большей части паразитирует на ностальгических чувствах зрителей.

У фильма есть несколько действительно неожиданных сюжетных поворотов, а также зрителям будет приятно увидеть на экране исполнителей главных ролей в оригинальных фильмах и узнать, как же сложилась судьба их героев. В то же время персона убийцы однозначно удивит зрителей – и в фильме даже будет логическое обоснование мотивации таких действий (не только месть).

При этом фильм не избежал огрехов, характерных для жанра слэшер в целом и всех предыдущих частей франшизы в частности – сумбурность сюжета, лишние персонажи, недостаточное раскрытие некоторых моментов, нелогичные поступки героев и так далее.

В целом, новинка получилась вполне на уровне первого фильма и наверняка хорошо зайдет фанатам подобного кино, которые просто хотят расслабиться. К тому же, фильм не лишен юмора и не слишком смакует кровавые сцены, смотреть его не противно. Однако ожидать от нее слишком многого не стоит.

Общая оценка – 5,5 из 10 баллов.

