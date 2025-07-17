Кристина Казакова

Эксперт рассказал, безопасно ли сейчас отдыхать в Одессе.

Сейчас разгар курортного сезона и многие украинцы едут в Одессу, чтобы отдохнуть на побережье Черного моря. Недавно было сообщение о том, что на пляже Одессы нашли "морского дракона".

Доктор биологических наук, заместитель директора, заведующий отделом Института морской биологии НАН Украины Виктор Демченко в эфире Украинского Радио рассказал, существует ли опасность для отдыхающих.

Демченко поделился, что "морской дракон" или змейка в Черном море фиксируется уже давно, поскольку это типичный вид для побережья с песчаным грунтом.

Видео дня

"В теплый период года он может мигрировать ближе к берегу, соответственно его могут фиксировать", - пояснил биолог.

По его словам, "морской дракон" имеет длину в 15-20 сантиметров. Он отметил, что это небольшая рыба, которая зарывается в песок.

"Есть данные, что она достаточно ядовита, но это отравление сопоставимо, например, с укусом паука", - добавил Демченко.

Тем не менее, он предупредил, что у человека после контактирования с этой рыбой может появиться опухлость и фиксироваться повышение температуры. Однако, биолог успокоил, что смертельных случаев от укуса этой рыбы он лично не встречал.

Реклама

Также указывается, что были сообщения о том, что в Одесский залив якобы попала рыба фугу, которая также относится к ядовитым видам.

Отмечается, что единственный раз, когда этот вид рыбы был замечен, зарегистрировали в 2018 году в Севастополе. Биолог заверил, что с тех пор в Черном море ее не видели.

"Рыба фугу заходит из Красного моря в Средиземное и там обитает в небольшом количестве. Мигрировать в Черное море она не будет, потому что уровень солености Черного моря значительно ниже", - успокоил биолог.

Реклама

По его словам, рыба фугу относится к океаническому виду рыбы, который не сможет обитать здесь в большом количестве. Поэтому, он считает, что новости о появлении каких-то ядовитых видов рыб являются результатом панических настроений, не более.

Ситуация с рыбой в Одессе и Херсоне

Ранее УНИАН сообщал, что недавно на лиманах Одесской и Николаевской областей была зафиксирована массовая гибель рыбы и креветок. Чтобы найти причину, специалисты отобрали пробы воды. Существует несколько версий, почему произошла их гибель: повышение температуры воды, гниение водорослей или снижение уровня кислорода. Сообщается, что ситуацию специалисты взяли на контроль.

Также мы писали, что после того, как Россия летом 2023 года взорвала плотину Каховской ГЭС, пострадала популяция рыбы в Украине, в частности, сократилось количество краснокнижных осетровых. Указывается, что ситуация является критической.

Вас также могут заинтересовать новости: