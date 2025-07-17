Только на крайнем востоке сохранится сильная жара.

Накануне выходных, 18 июля, жара практически покинет Украину. Даже на юге страны температура снизится на пару градусов - до +28°...+33°. Сильная жара с температурой до +37° останется только в Донецкой и Луганской областях. Дожди, местами сильные и с грозами, пройдут везде, кроме юго-востока. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +17°, днем +22°, ливень.

Во Львове в пятницу будет пасмурно, дождь. Ночью +13°, днем +20°.

В Луцке будет пасмурно, ночью +15°, днем +22°, ливень.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +15°, днем +21°, ливень.

В Тернополе 18 июля ночью будет +15°, днем +20°, пасмурно, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +19°, дождь с грозой.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +20°, ливень.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +23°, небольшая облачность, возможен дождь с грозой.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +15°, днем +21°, ливень.

В Виннице завтра будет +16°...+23°, небольшая облачность, гроза.

В Житомире в пятницу ночью будет +15°, днем +21°, пасмурно, дождь с грозой.

В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+22°, пасмурно, небольшой дождь.

В Черкассах завтра будет ночью +19°, днем +23°, небольшая облачность, ливень.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +27°, небольшая облачность, ливень.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +17°...+27°, дождь с грозой.

В Одессе 18 июля - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +28°, небольшой дождь.

В Херсоне в пятницу ночью будет +20°, днем +30°, небольшая облачность, дождь.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +30°, ливень.

В Запорожье температура ночью +21°, днем +33°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +17°, а днем +24°, пасмурно, небольшой дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +30°, ливень.

В Днепре температура ночью будет +21°, днем +31°, небольшая облачность, ливень.

В Симферополе в пятницу будет ясно, +20°...+32°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +37°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +20°, днем +36°.

18 июля - какой праздник, приметы погоды

18 июля - Афанасия преподобного. Если в этот день как медь желтые облака - к дождю.

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