Канада предоставит Украине нелетальной военной помощи еще на 11 миллионов

Канада предоставит Украине нелетальной военной поддержки еще на 11 млн канадских долларов.

Об этом сообщает сайт канадского канала CBC со ссылкой на сделанное заявление министра обороны Канады Роба Николсона в среду в Оттаве.

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В частности, предоставление новой помощи включает: 5 млн канадских долларов для защитного снаряжения и необходимого снаряжения в условиях холодной погоды, 3 млн - для утилизации взрывчатых веществ, 1 млн - оборудование для коммуникации, 1 млн - приборы ночного и теплового видения и бинокли, 1 млн - для осуществления медицинской подготовки.