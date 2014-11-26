Канада предоставит Украине нелетальной военной помощи еще на 11 миллионов
20:57, 26 ноября 2014Мир
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Помощи включает в себя защитное снаряжение и приборы ночного видения.
Канада предоставит Украине защитное снаряжение для военных / lenta-ua.net
Канада предоставит Украине нелетальной военной поддержки еще на 11 млн канадских долларов.
Об этом сообщает сайт канадского канала CBC со ссылкой на сделанное заявление министра обороны Канады Роба Николсона в среду в Оттаве.
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В частности, предоставление новой помощи включает: 5 млн канадских долларов для защитного снаряжения и необходимого снаряжения в условиях холодной погоды, 3 млн - для утилизации взрывчатых веществ, 1 млн - оборудование для коммуникации, 1 млн - приборы ночного и теплового видения и бинокли, 1 млн - для осуществления медицинской подготовки.
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