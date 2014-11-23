Грибаускайте выступает за предоставление Украине военной помощи от ЕС

Об этом она сказала в интервью телеканалу "1 + 1".

"Я думаю, что инициатив (предоставления помощи ЕС, - Ред.) должно быть много сегодня, особенно там, где речь идет о помощи Украине. Это должна быть военная поддержка...", - отметила Грибаускайте.

Она также отметила, что эта помощь должна поступать в любой форме - экономической, финансовой и т.д.

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Также президент Литвы сообщила, что в ходе визита в Украину 24 ноября намерена обсудить с властями оказание помощи в обороне и энергетике.

"Некоторая помощь, которую мы осуществляем уже сегодня, не для публичного обсуждения. О ней мы будем говорить с правительством и президентом Украины. Со мной в составе делегации будут три министра: министр иностранных дел, министр обороны, министр энергетики. Так что эти должности, сами их названия, уже о чем-то говорят ", - сказала Грибаускайте.

По ее словам, в ходе визита она намерена говорить с украинской властью от имени Литвы, Европейского Союза и международных доноров.

При этом Грибаускайте подчеркнула важность эффективного использования Украиной предоставляемых средств и помощи для преодоления коррупции.

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По ее словам, для получения финансовой помощи от ЕС Украине необходимо преодолеть коррупцию в управлении государством.

"Мы готовы помогать, и мы поможем, но, если Украина не преодолеет свою коррупцию в управлении государством, любые суммы будут выброшенными на ветер", - заявила президент Литвы.