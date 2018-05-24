Опубликован первый официальный трейлер игры Battlefield 5 (видео)

Сообщается, что выход игры запланирован на 19 октября этого года.

В сети появился первый трейлер Battlefield 5.

Видео было опубликовано на Youtube-канале Battlefield. Сообщается, что выход игры запланирован на 19 октября этого года.

Новая часть серии перенесет игроков во времена Второй мировой войны. Разработчики обещают возможность полной настройки солдат, оружия и транспорта, чтобы игроки получили больше погружения в игру.

Как известно, Battlefield - серия компьютерных игр в жанре тактико-стратегического шутера от первого лица. Первая часть — «Battlefield 1942» — была выпущена в 2002 году и уже тогда получила широкую популярность.

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Серия особо популярна своим многопользовательским режимом, в котором могут принимать участие до 64 игроков, с выбором воюющей стороны, класса бойца с уникальным оружием, и возможностью управлять техникой на земле, на воде и в небе. За 10 лет существования в игры серии поиграло больше 50 млн человек