Запрещенный в Украине популярный российский актер станет отцом четвертый раз

У актера Сергея Безрукова уже есть двое внебрачных детей от актрисы Кристины Смирновой и дочь Мария от жены Анны.

Российский актер Сергей Безруков, который внесен Минкультом в список людей, которые угрожают национальной безопасности Украины и его супруга Анна Матисон ожидают появления на свет второго совместного ребенка.

Об этом актер рассказал поклонникам в Instagram.

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"Дорогие мои, хорошие! Рады сообщить вам радостную новость! Мы с Аней снова ждем пополнение в семье! У нас уже складывается традиция. Как на "Кинотавр" ехать, так снова пополнение", - написал Безруков.

У актера есть двое внебрачных детей от актрисы Кристины Смирновой и дочь Мария от жены Анны.

Напомним, что Безруков подписал открытое письмо российских деятелей культуры, приветствовавшее аннексию Крыма.

Как известно, Минкультуры создало список артистов, которые представляют угрозу для национальной безопасноти Украины: 1. Кучеренко Владимир Александрович 2. Холмогоров Егор Станиславович 3. Хазин Михаил Леонидович 4. Газманов Олег Михайлович 5. Кобзон Иосиф Давидович 6. Перфилова Валерия Юрьевна 7. Пригожин Иосиф Игоревич 8. Безруков Сергей Витальевич 9. Боярский Михаил Сергеевич 10. Расторгуев Николай Вячеславович 11. Охлобыстин Иван Иванович 12. Пореченков Михаил Евгеньевич 13. Лепс Григорий Викторович 14. Депардье Жерар.