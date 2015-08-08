Минкультуры обнародовало список артистов, угрожающих нацбезопасности Украины

В Министерстве культуры Украины обнародовали список артистов, которые представляют угрозу для национальной безопасноти Украины, куда кроме российских артистов, попал актер Жерар Депардье.Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Этот список Минкультуры создало на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Список деятелей культуры:

1. Кучеренко Владимир Александрович

2. Холмогоров Егор Станиславович

3. Хазин Михаил Леонидович

4. Газманов Олег Михайлович

5. Кобзон Иосиф Давидович

6. Перфилова Валерия Юрьевна

7. Пригожин Иосиф Игоревич

8. Безруков Сергей Витальевич

9. Боярский Михаил Сергеевич

10. Расторгуев Николай Вячеславович

11. Охлобыстин Иван Иванович

12. Пореченков Михаил Евгеньевич

13. Лепс Григорий Викторович

14. Депардье Жерар

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В сообщении подчеркивается, что по мере поступления в Минкультуры от Службы безопасности Украины обращений касательно расширения Перечня лиц, которые угрожают национальной безопасности, данный список будет обновляться.