Небритые подмышки: дочь Мадонны поразила внешним видом (фото)

Известно, что Лурдес отказалась от многих косметических процедур, в том числе и депиляции.

Дочь певицы Мадонны Лурдес Леон поразила поклонников своим внешним видом.

Фотографии были сделаны в рамках рекламной кампании новой линейки обуви Converse и опубликованы в Instagram.

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На снимках дочь Мадонны откровенно демонстрирует небритые подмышки и ноги. Судя по комментариям, подписчикам в целом не понравилась фотосессия с участием Лурдес. Много кто назвал ее абсолютным безвкусием.

Ранее Мадонна на своей странице в Instagram разместила необычное фото: на нем звезда позирует с обнаженной грудью, прикрываясь своей сумочкой.