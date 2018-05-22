Небритые подмышки: дочь Мадонны поразила внешним видом (фото)
18:31, 22 мая 2018Мир
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Известно, что Лурдес отказалась от многих косметических процедур, в том числе и депиляции.
Дочь певицы Мадонны Лурдес Леон поразила поклонников своим внешним видом.
Фотографии были сделаны в рамках рекламной кампании новой линейки обуви Converse и опубликованы в Instagram.
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На снимках дочь Мадонны откровенно демонстрирует небритые подмышки и ноги. Судя по комментариям, подписчикам в целом не понравилась фотосессия с участием Лурдес. Много кто назвал ее абсолютным безвкусием.
Ранее Мадонна на своей странице в Instagram разместила необычное фото: на нем звезда позирует с обнаженной грудью, прикрываясь своей сумочкой.
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