Новая сумочка свела с ума 59-летнюю Мадонну - певица оголила грудь (фото)
14:52, 26 января 2018
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Певица Мадонна опубликовала "голый" снимок в Instagram.
Певица Мадонна опубликовала новое фото в соцсети / Instagram
Мадонна на своей странице в Instagram разместила необычное фото: на нем звезда позирует с оголенной грудью, прикрываясь своей сумочкой.
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"Без ума от моей новой обновки", – подписала фото знаменитость. Заметим, что обновка Мадонны – сумочка за 4000 долларов (примерно 115 740 грн) из новой коллекции Louis Vuitton.
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