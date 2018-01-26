Новая сумочка свела с ума 59-летнюю Мадонну - певица оголила грудь (фото)

14:52, 26 января 2018
Мир
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Певица Мадонна опубликовала новое фото в соцсети / Instagram

Мадонна на своей странице в Instagram разместила необычное фото: на нем звезда позирует с оголенной грудью, прикрываясь своей сумочкой. 

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"Без ума от моей новой обновки", – подписала фото знаменитость. Заметим, что обновка Мадонны – сумочка за 4000 долларов (примерно 115 740 грн) из новой коллекции Louis Vuitton. 

Instagram

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Теги: #Мадонна фото