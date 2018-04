В США арестовали бывшего полицейского, подозреваемого в 12 убийствах и 50 изнасилованиях

72-летнему Деанджело уже предъявлено обвинение в убийстве двух семейных пар, в 1978-м и 1980 году.

В Калифорнии правоохранительные органы объявили об аресте 72-летнего бывшего полицейского Джозефа Джеймса Деанджело, которого связывают с 12 убийствами и 50 изнасилованиями, совершенными в 1970-е и 1980-е годы.

Как сообщает Meduza, пока что Деанджело предъявлено обвинение в убийстве двух семейных пар, в 1978-м и 1980 году. Власти подтвердили, что его связывают с убийством по крайней мере еще одной семейной пары, но обвинение по этому преступлению пока не предъявлено.

Читайте такжеИзнасиловал и убил 33 парней: СМИ рассказали, кто был прототипом ужасного клоуна из "Оно"

Установить личность преступника удалось благодаря совпадению ДНК-улик. Прорыв в деле произошел в течение последней недели, подчеркнули в прокуратуре Сакраменто.

В 2001 году разные преступления были связаны на основании ДНК-улик и паттерна поведения преступника. В 2016-м поиски маньяка были активизированы, ФБР объявила награду в 50 тысяч долларов за его поимку.

Как передает 112.ua, в период убийств ДеАнджело работал полицейским в двух разных отделениях Калифорнии. На момент задержания он жил в пригороде Саркаменто.

Писательница Мишел Макнамара посвятила расследованию поиска убийцы книгу "Я уйду в темноту" (I'll Be Gone in the Dark: One Woman's Obsessive Search for the Golden State Killer), но умерла в 2016 - книга была закончена другим писателем, которого нанял ее муж. Книга возглавила список бестселлеров New York Times.

Как сообщал УНИАН, ранее в Великобритании на съемках сериала про серийного убийцу нашли труп.