В Великобритании на съемках сериала про серийного убийцу нашли труп

11:37, 18 сентября 2017
Мир
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Полиция обнаружила тело в одном из парков восточного Лондона перед тем, как там должны были снимать сцену с трупом.

BBC снимает новый проект / bbc.co.uk

На съемочной площадке сериала Rellik телекомпании ВВС нашли труп. Об этом сообщает The Independent.

Полиция обнаружила тело в одном из парков восточного Лондона перед тем, как там должны были снимать сцену с трупом.

«Съемочная группа прибыла, чтобы снимать "свой" труп, но полиция сказала, что это невозможно, потому что там нашли реальный труп. Это было странно, реальность превзошла вымысел», — рассказал актер Патерсон Джозеф, исполняющий роль психиатра.

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Сериал Rellik (английское слово «киллер», написанное задом наперед) посвящен истории серийного убийцы. 

Ранее сообщалось, что в заключительном сезоне "Игры престолов" будет всего шесть эпизодов.

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