В Великобритании на съемках сериала про серийного убийцу нашли труп

На съемочной площадке сериала Rellik телекомпании ВВС нашли труп. Об этом сообщает The Independent.

Полиция обнаружила тело в одном из парков восточного Лондона перед тем, как там должны были снимать сцену с трупом.

«Съемочная группа прибыла, чтобы снимать "свой" труп, но полиция сказала, что это невозможно, потому что там нашли реальный труп. Это было странно, реальность превзошла вымысел», — рассказал актер Патерсон Джозеф, исполняющий роль психиатра.

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Сериал Rellik (английское слово «киллер», написанное задом наперед) посвящен истории серийного убийцы.

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