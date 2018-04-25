Протесты в Армении: лидер известной рок-группы рассказал о переписке с экс-премьером Саргсяном

По словам музыканта, несмотря на то что он родился в Ливане, а вырос в Лос-Анджелесе, Армения является для него родиной и благополучие этой страны для него очень важно.

Лидер группы System of a Down Серж Танкян заявил, что очень рад отставке премьер-министра Армении Сержа Саргсяна и отметил, что изначально верил в победу протестующих. Об этом он рассказал в интервью Currenttime.tv.

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"Я ликовал, я был так счастлив. Я обнял жену, мы пошли наверх и стали смотреть трансляцию", - сказал Танкян, добавив: "Я почувствовал такое облегчение, что больше не было арестов и кровопролития, и все прошло мирно. Я даже не могу объяснить это чувство. У меня голос очень больной, но я ужасно рад".

По его словам, жители Армении должны продолжать добиваться реформ, так как они очень необходимы стране, пишет "Апостроф".

Танкян отметил, что в Армении накопился целый ряд проблем – классовая борьба, отток населения, всеобъемлющая коррупция.

При этом он считает, что большую роль в реформах должна сыграть молодежь. Также Танкян рассказал о своей переписке с Саргсяном после его победы в 2013 году.

"Я помню, что в 2013-м я написал два открытых письма тогдашнему президенту (Сержу Саргсяну). Он ответил на первое, и я отправил второе – с дополнительными вопросами. Там я написал, что он отвечает, но не на мои вопросы, и что я хотел бы настоящих ответов. И на это уже ответа не было. Его администрация, пресс-секретарь, помню, сказали что-то вроде "да, конечно, президент согласен с Сержем Танкяном по многим вопросам", но так, знаете, как будто они хотели уже об этом забыть. И вот тогда мы (с Саргсяном) переписывались последний раз", - сообщил он.

По словам музыканта, несмотря на то что он родился в Ливане, а вырос в Лос-Анджелесе, Армения является для него родиной и благополучие этой страны для него очень важно.

"Сегодня Армения пробудилась. И я очень горд и очень счастлив", - заявил он.