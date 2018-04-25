В Армении возобновились акции протеста

В Ереване протестующие проходят шествием по улице Вардананц.

В Армении сторонники оппозиции возобновили протесты в связи с отменой встречи их лидера Никола Пашиняна с временно исполняющим обязанности премьера Кареном Карапетяном.

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Как сообщает «Радио Азатутюн» (Радио Свобода), Пашинян призвал сторонников собраться на площади Республики в Ереване для того, чтобы закрепить победу «бархатной народной революции».

В третьем по величине городе Армении, Ванадзоре, бастуют студенты Государственного университета, они призывают присоединиться к ним студентов других вузов.

News.am, в то же время, сообщает, что демонстранты во главе с Пашиняном проходят шествием по улице Вардананц в Ереване. Они скандируют «Отвергни Сержа, Карена», «Никол – премьер-министр», «Забастовка».

Пашинян заявил о том, что в городе Артик сейчас проходит многотысячный митинг.

Напомним, лидер оппозиционного движения Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников провести новую демонстрацию в среду, 25 апреля, после отмены его встречи с временно исполняющим обязанности премьера Кареном Карапетяном. Оппозиционер заявил, что правящая Республиканская партия Армении хочет "воспользоваться отставкой Сержа Саргсяна и сохранить власть".

Как сообщал УНИАН, протесты в Ереване и ряде других городов Армении продолжаются с 13 апреля. Протесты начались незадолго до назначения премьер-министром Сержа Сарґсяна, который был президентом Армении 10 лет. Перед окончанием полномочий Сарґсяна конституция Армении была изменена, страна стала парламентской республикой, реальная власть перешла в руки главы правительства.

23 апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян на фоне многодневных акций протеста оппозиции в Ереване подал в отставку. Армянское правительство избрало временно исполняющим обязанности премьер-министра страны Карена Карапетяна.