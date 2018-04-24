Семья поп-легенды Принса "нашла" виновных в его смерти

Ранее сообщалось, что в США не смогли найти виновных в смерти Принса. Певец скончался 21 апреля 2016 года.

Семья американского певца Принса подала в суд на больницу Иллинойса, где артист лечился за неделю до своей смерти.

Об этом сообщает Star Tribune. По мнению наследников певца, при оказывании ему помощи были нарушены необходимые стандарты. Самолет Принса экстренно сел в аэропорту Иллинойса. Певцу требовалась помощь из-за передозировки опиатами.

Напомним, ранее сообщалось, что в США не смогли найти виновных в смерти Принса. Певец скончался 21 апреля 2016 года.