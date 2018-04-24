Семья поп-легенды Принса "нашла" виновных в его смерти

16:28, 24 апреля 2018
Мир
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REUTERS

Об этом сообщает Star Tribune. По мнению наследников певца, при оказывании ему помощи были нарушены необходимые стандарты. Самолет Принса экстренно сел в аэропорту Иллинойса. Певцу требовалась помощь из-за передозировки опиатами.

Напомним, ранее сообщалось, что в США не смогли найти виновных в смерти Принса. Певец скончался 21 апреля 2016 года.

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Теги: #певец#музыкант#барабанщик Принса