Украинская звезда Голливуда поделилась пикантным фото

08:31, 12 апреля 2018
Мир
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Куриленко полностью обнажилась на фото / фото instagram.com/olgakurylenkoofficial

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Соответствующее фото она опубликовала в своем Instagram. На снимке Куриленко позирует обнаженной.

"Волшебные воспоминания из "Города мечты". Одна из моих любимых картин, снятых удивительным Грегом Уильямсом", – подписала она фотографию.

Ранее Ольга Куриленко показала в сети, что не забывает о своих корнях. Она разместила фото с приготовленным ею борщом.

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Теги: #фото#Ольга Куриленко топлес