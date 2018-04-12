Украинская звезда Голливуда поделилась пикантным фото

Голливудская актриса родом из Украины обнажилась ради соблазнительного фото.

Известная голливудская модель и актриса украинского происхождения Ольга Куриленко поделилась пикантным фото.

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Соответствующее фото она опубликовала в своем Instagram. На снимке Куриленко позирует обнаженной.

"Волшебные воспоминания из "Города мечты". Одна из моих любимых картин, снятых удивительным Грегом Уильямсом", – подписала она фотографию.

Ранее Ольга Куриленко показала в сети, что не забывает о своих корнях. Она разместила фото с приготовленным ею борщом.