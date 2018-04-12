Украинская звезда Голливуда поделилась пикантным фото
08:31, 12 апреля 2018Мир
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Голливудская актриса родом из Украины обнажилась ради соблазнительного фото.
Куриленко полностью обнажилась на фото / фото instagram.com/olgakurylenkoofficial
Известная голливудская модель и актриса украинского происхождения Ольга Куриленко поделилась пикантным фото.
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Соответствующее фото она опубликовала в своем Instagram. На снимке Куриленко позирует обнаженной.
"Волшебные воспоминания из "Города мечты". Одна из моих любимых картин, снятых удивительным Грегом Уильямсом", – подписала она фотографию.
Ранее Ольга Куриленко показала в сети, что не забывает о своих корнях. Она разместила фото с приготовленным ею борщом.
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