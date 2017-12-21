Не забывает об украинских корнях: голливудская звезда похвасталась борщом собственного приготовления (фото)
15:36, 21 декабря 2017Общество
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Ольга Куриленко приготовила на борщ и опубликовала фото в своем Instagram.
Звезда приготовила на обед борщ и выложила фото готового блюда в своем Instagram / ELLE.ua
Голливудская модель и актриса украинского происхождения Ольга Куриленко показала в сети, что не забывает о своих корнях.
"Просто приготовила борщ", – говорится в подписи к фото.
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Напомним, Ольга Куриленко родилась в Бердянске Запорожской области. В 16 лет Ольга переехала работать в Париж и позднее подписала контракт с агентством Madison.
Куриленко приобрела известность как актриса после выхода фильма "Париж, я люблю тебя" (2006), сыграв в паре с Элайджей Вудом. В январе 2008 года была выбрана на роль "девушки Джеймса Бонда" в очередном фильме сериала про агента 007.
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