Не забывает об украинских корнях: голливудская звезда похвасталась борщом собственного приготовления (фото)

Голливудская модель и актриса украинского происхождения Ольга Куриленко показала в сети, что не забывает о своих корнях.

"Просто приготовила борщ", – говорится в подписи к фото.

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Напомним, Ольга Куриленко родилась в Бердянске Запорожской области. В 16 лет Ольга переехала работать в Париж и позднее подписала контракт с агентством Madison.

Куриленко приобрела известность как актриса после выхода фильма "Париж, я люблю тебя" (2006), сыграв в паре с Элайджей Вудом. В январе 2008 года была выбрана на роль "девушки Джеймса Бонда" в очередном фильме сериала про агента 007.