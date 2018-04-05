Появилась запись звонка солистки The Cranberries за пару часов до смерти

В сообщении певица восторгается новой версией хита Zombie, созданной группой Bad Wolves.

В сети появилась запись телефонного сообщения солистки группы The Cranberries Долорес О'Риордан, оставленного ею всего за несколько часов до смерти на автоответчике её давнего друга Дэна Уэйта.

Запись опубликовало издание TMZ. В голосовом сообщении певица восторгается новой версией хита Zombie, созданной группой Bad Wolves. Именно для студийной записи вокала для этой версии песни певица и приехала в Лондон, где её нашли мертвой в номере отеля.

Как сообщает издание, группа Bad Wolves всё-таки выпустила кавер песни без вокала О'Риордан спустя месяц после её смерти. Песня была выпущена в память о певице, а все заработанные на ней деньги группа отдала троим детям солистки The Cranberries.

Видео c Youtube Eleven Seven Music

Как сообщал УНИАН, 15 января тело 46-летней О'Риордан было найдено в отеле в Лондоне. Британская полиция назвала смерть солистки The Cranberries "непонятной", но "не подозрительной".