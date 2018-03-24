В Испании выданы ордеры на арест Пучдемона и других лидеров Каталонии

Суд в Мадриде решил выдать международный и европейский ордера на арест экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона и заключить под стражу пять политиков, также обвиняемых в организации мятежа.

Верховный суд Испании в пятницу, 23 марта, выдал международный и европейский ордера на арест бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона и еще четырех каталонских политиков.

Суд также выдал международный ордер на арест генсека партии "Левые республиканцы Каталонии" Марты Ровира, которая не явилась на заседание суда и, по информации испанских СМИ, находится в Швейцарии, не входящей в состав Евросоюза, пишет DW.

Вместе с тем суд принял решение заключить под стражу пять политиков, также обвиняемых в организации мятежа и растрате государственных средств - правонарушениях, за которые предусмотрено от 20 до 30 лет тюрьмы. Среди них - Жорди Турулл, сторонник отделения Каталонии от Испании и кандидат на пост главы региона.

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В декабре 2017 года Верховный суд Испании отозвал ордер на арест Пучдемона и четырех его сторонников, скрывающихся в Бельгии. Решение было принято в связи с тем, что все пятеро объявили о желании вернуться в страну, чтобы участвовать в региональных выборах. 22 января испанская генпрокуратура запросила повторный ордер на арест Пучдемона, так как он покинул территорию Бельгии и прибыл в Данию. Этот выезд за пределы Бельгии стал для Пучдемона первым после того, как он бежал в Брюссель, чтобы избежать судебного преследования в Испании. Верховный суд Испании, однако, запрос не удовлетворил.