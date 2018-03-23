Расческа Мэрилин Монро и перчатка Майкла Джексона: в США состоится звездный аукцион (видео)

11:11, 23 марта 2018
Мир
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Об этом сообщается в сюжете ТСН. Среди лотов - расческа Мэрилин Монро, солнцезащитные очки известного актера и гонщщика Стива Маккуина. Шляпу, обувь и блестящая перчатка Майкла Джексона, за которую просят две тысячи долларов.

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Также есть и другие вещи Холли Берри и Леди Гаги, Элвиса Пресли. 

Ранее актер и режиссер Сильвестр Сталлоне купил статую Рокки Бальбоа более чем за $400 тыс. 

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Теги: #США#аукцион