Расческа Мэрилин Монро и перчатка Майкла Джексона: в США состоится звездный аукцион (видео)
11:11, 23 марта 2018Мир
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Приобрести вещи можно будет не только на аукционе, но и онлайн, торги состоятся в Лос-Анджелесе.
Гребінець Мерилін Монро і одяг Майкла Джексона: у США продадуть речі знаменитостей
В Соединенных Штатах состоится звездный аукцион, на котором продадут личные вещи известных знаменитостей.
Об этом сообщается в сюжете ТСН. Среди лотов - расческа Мэрилин Монро, солнцезащитные очки известного актера и гонщщика Стива Маккуина. Шляпу, обувь и блестящая перчатка Майкла Джексона, за которую просят две тысячи долларов.
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Также есть и другие вещи Холли Берри и Леди Гаги, Элвиса Пресли.
Ранее актер и режиссер Сильвестр Сталлоне купил статую Рокки Бальбоа более чем за $400 тыс.
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