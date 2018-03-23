Расческа Мэрилин Монро и перчатка Майкла Джексона: в США состоится звездный аукцион (видео)

Приобрести вещи можно будет не только на аукционе, но и онлайн, торги состоятся в Лос-Анджелесе.

В Соединенных Штатах состоится звездный аукцион, на котором продадут личные вещи известных знаменитостей.

Об этом сообщается в сюжете ТСН. Среди лотов - расческа Мэрилин Монро, солнцезащитные очки известного актера и гонщщика Стива Маккуина. Шляпу, обувь и блестящая перчатка Майкла Джексона, за которую просят две тысячи долларов.

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Также есть и другие вещи Холли Берри и Леди Гаги, Элвиса Пресли.

Ранее актер и режиссер Сильвестр Сталлоне купил статую Рокки Бальбоа более чем за $400 тыс.