Сталлоне купил статую Рокки за $400 тысяч - СМИ

Актер и режиссер Сильвестр Сталлоне купил статую Рокки Бальбоа более чем за $400 тыс.

Как сообщает TMZ, это одна из двух работ, сделанных скульптором А. Томасом Шомбергом. Оригинал можно увидеть в фильме «Рокки 3» (1982), в котором Сталлоне сыграл главную роль. В настоящее время скульптура выставлена в Филадельфии.

Читайте такжеСильвестр Сталлоне сам снимет спин-офф "Рокки"

Вторая работа на протяжении многих лет находилась в Зале чемпионов в Сан-Диего, но после его закрытия была выставлена на аукцион.

По словам источника, покупателем скульптуры действительно стал Сталлоне. Статую можно увидеть на фотографии актера с другом и коллегой Арнольдом Шварценеггером.