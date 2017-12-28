Сталлоне купил статую Рокки за $400 тысяч - СМИ
14:24, 28 декабря 2017Мир
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Оригинал можно увидеть в фильме «Рокки 3» (1982), в котором Сталлоне сыграл главную роль.
В настоящее время скульптура выставлена в Филадельфии / фото tmz.com
Актер и режиссер Сильвестр Сталлоне купил статую Рокки Бальбоа более чем за $400 тыс.
Как сообщает TMZ, это одна из двух работ, сделанных скульптором А. Томасом Шомбергом. Оригинал можно увидеть в фильме «Рокки 3» (1982), в котором Сталлоне сыграл главную роль. В настоящее время скульптура выставлена в Филадельфии.
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Вторая работа на протяжении многих лет находилась в Зале чемпионов в Сан-Диего, но после его закрытия была выставлена на аукцион.
По словам источника, покупателем скульптуры действительно стал Сталлоне. Статую можно увидеть на фотографии актера с другом и коллегой Арнольдом Шварценеггером.
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