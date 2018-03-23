Экс-модель Playboy о сексе с Трампом: он попытался заплатить мне

09:33, 23 марта 2018
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

По ее словам, она познакомилась с Трампом на вечеринке в особняке Playboy в 2006 году, после которой у них был секс, передает CNN.

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"После того, как мы переспали, он попытался заплатить мне", - говорит Макдугал. Она добавила, что такое отношение со стороны Трампа расстроило ее, она даже плакала.

"Я вернулась домой в ужасном состоянии и заплакала. Мне было очень грустно", - рассказала Макдугал.

Как сообщали СМИ, ранее экс-модель Playboy подала в суд с требованием разрешить ей рассказывать о ее отношениях с Трампом.

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Теги: #Дональд Трамп#Playboy