"Это абсолютная неправда": Хейли отреагировала на слухи о романе с Трампом

Никки Хейли утверждает, что была на борту президентского самолета лишь однажды.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что слухи о ее любовном романе с президентом Дональдом Трампом лживы.

Об этом сообщает Politico.

Автор книги «Огонь и ярость: внутри администрации Дональда Трампа» Майкла Вольфа недавно намекнул, что у главы государства есть отношения на стороне. Он не стал называть имя, но указал на абзац своей книги, где оно названо. Читатели быстро выяснили, что речь идет о Хейли. Вольф пишет, что она проводила много времени наедине с Трампом на борту его самолета.

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«Это абсолютная неправда... Я была на борту президентского самолета лишь однажды, и там находилось несколько человек вместе со мной», — прокомментировала Хейли.

Politico подчеркивает, что в ходе президентской кампании Хейли не слишком позитивно отзывалась о Трампе. Тем не менее впоследствии он пригласил ее в свою администрацию, и она согласилась.