Компания Харви Вайнштейна подала заявление о банкротстве

Приобрести TWC намерена венчурная фирма Lantern Capital. Сумма сделки может составить $300-320 млн.

Продюсерская компания Харви Вайнштейна The Weinstein Company (TWC) подала заявку на банкротство.

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Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании, соответствующие документы были поданы в суд в штате Делавер.

Приобрести TWC намерена венчурная фирма Lantern Capital. Сумма сделки может составить $300-320 млн. При этом другие компании также смогут принять участие в аукционе.

О подготовке к процедуре банкротство The Weinstein Company заявила в конце февраля. Столкнувшись с серьезными финансовыми и репутационными потерями, связанными со скандалом вокруг своего основателя Харви Вайнштейна, компания долгое время найти покупателей своего бизнеса.

Главными претендентами на покупку компании считался консорциум частных инвесторов, возглавляемый бывшей главой управления США по делам малого бизнеса Марией Контрерас-Суит. Сообщалось, что сумма сделки может составить около $500 млн., но переговоры зашли в тупик.

Как сообщал УНИАН, секс-скандал, в центре которого оказался Харви Вайнштейн, разгорелся в прошлом октябре. Изначально он касался только продюсера, но потом известные и неизвестные женщины стали публично жаловаться на домогательства актеров и режиссеров.