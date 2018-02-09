Вайнштейн угрожал сломать коленные чашечки Сальме Хайек за отказ от секса

Сальма добавила, что похотливый продюссер угрожал даже убить ее, требовал, чтобы она исполняла в фильме сексуальную сцену с женщиной на улице.

Голливудская актриса Сальма Хайек открыла новые шокирующие подробности о том, как Харви Вайнштейн ее сексуально домагался.

На подкасте Опры Уинфри SuperSoul Conversations, который проходил в Нью-Йорке, актриса заявила, что Вайнштейн угрожал сломать ей коленные чашечки за отказ от его домогательств, пишет ТСН.

"Я собираюсь сломать коленные чашечки этой суч*е", - Хайек дословно передала слова Харви, которые он адресовал ей через режиссера фильма "Фрида" Джули Теймор.

Читайте такжеСекс-скандалы в Голливуде: Ума Турман подробно рассказала о домогательствах Вайнштейна

После заявления, которое было опубликовано в прошлом году в издании The New York Times, Сальма добавила, что похотливый продюссер угрожал даже убить ее, требовал, чтобы она исполняла в фильме сексуальную сцену с женщиной на улице.

Вайнштейн также шантажировал звезду отказом запускать фильм "Фрида" в кинопрокат, если она не переспит с ним.

Харви Вайнштейн опровергает все предыдущие обвинения Сальмы по поводу сексуальных домогательств.