Дима Билан похвастался бизнес-джетом, на котором летал голосовать
18:15, 18 марта 2018Мир
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Самолет сделал для Билана невозможное возможным.
Победитель Евровидения 2008 года без лишней скромности прилетел в родной город / Фото instagram.com/bilanofficial
Российский певец Дима Билан на самолете прилетел в родной город отца - Нальчик, чтобы проголосовать на выборах президента РФ. Он рассказал, что вся память в его телефоне заполнена снимками и видео после визита, так как он стремился сохранить каждый момент - но в Instagram выложил только фото на фоне бизнес-джета.
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"Гражданский долг выполнил!!! У себя, на малой родине в Кабардино-Балкарии, где жил с первого по 11-ый класс! Из-за давно запланированной занятости не успел получить открепительный заранее", - написал исполнитель давнего хита "Невозможное возможно". Он поблагодарил продюсера Бориса Рубиновского "за помощь в поиске Джета".
Как сообщал УНИАН, 18 марта в России проходят президентские выборы. В них участвуют восемь кандидатов, в том числе действующий глава государства Владимир Путин, избирающийся на четвертый срок.
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