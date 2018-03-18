Дима Билан похвастался бизнес-джетом, на котором летал голосовать

Самолет сделал для Билана невозможное возможным.

Российский певец Дима Билан на самолете прилетел в родной город отца - Нальчик, чтобы проголосовать на выборах президента РФ. Он рассказал, что вся память в его телефоне заполнена снимками и видео после визита, так как он стремился сохранить каждый момент - но в Instagram выложил только фото на фоне бизнес-джета.

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"Гражданский долг выполнил!!! У себя, на малой родине в Кабардино-Балкарии, где жил с первого по 11-ый класс! Из-за давно запланированной занятости не успел получить открепительный заранее", - написал исполнитель давнего хита "Невозможное возможно". Он поблагодарил продюсера Бориса Рубиновского "за помощь в поиске Джета".

Как сообщал УНИАН, 18 марта в России проходят президентские выборы. В них участвуют восемь кандидатов, в том числе действующий глава государства Владимир Путин, избирающийся на четвертый срок.