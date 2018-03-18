Дима Билан похвастался бизнес-джетом, на котором летал голосовать

18:15, 18 марта 2018
Мир
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Победитель Евровидения - победитель по жизни / Фото instagram.com/bilanofficial

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"Гражданский долг выполнил!!! У себя, на малой родине в Кабардино-Балкарии, где жил с первого по 11-ый класс! Из-за давно запланированной занятости не успел получить открепительный заранее", - написал исполнитель давнего хита "Невозможное возможно". Он поблагодарил продюсера Бориса Рубиновского "за помощь в поиске Джета".

Как сообщал УНИАН, 18 марта в России проходят президентские выборы. В них участвуют восемь кандидатов, в том числе действующий глава государства Владимир Путин, избирающийся на четвертый срок. 

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Новость в сюжете: Выборы Путина
Теги: #выборы президента РФ