Явка 100%: в Антарктиде и КНДР успешно провели выборы Путина

Все 112 россиян, проживающих в КНДР, явились на избирательный участок. Проголосовали уже и российские полярники.

Российские СМИ сообщили о 100% явке на выборах президента РФ в КНДР. На избирательный участок в посольстве РФ в Пхеньяне явились все 112 зарегистрированных там россиян.

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В то же время, на избирательном участке в Антарктиде проголосовали российские полярники. Председатель участка рассказал агентству Интерфакс, что "у иностранных полярников очень высокий интерес к российским выборам".

18 марта в России проходят президентские выборы. В них участвуют восемь кандидатов, в том числе действующий глава государства Владимир Путин, избирающийся на четвертый срок.

Как сообщал УНИАН, ранее Геращенко объяснила, почему россиянам не дали проголосовать в Украине.