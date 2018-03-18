Явка 100%: в Антарктиде и КНДР успешно провели выборы Путина

15:55, 18 марта 2018
Мир
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Владимир Путин / REUTERS

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В то же время, на избирательном участке в Антарктиде проголосовали российские полярники. Председатель участка рассказал агентству Интерфакс, что "у иностранных полярников очень высокий интерес к российским выборам".

18 марта в России проходят президентские выборы. В них участвуют восемь кандидатов, в том числе действующий глава государства Владимир Путин, избирающийся на четвертый срок. 

Как сообщал УНИАН, ранее Геращенко объяснила, почему россиянам не дали проголосовать в Украине.

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Теги: #Путин#выборы президента РФ