Кэти Перри подарила участнику талант-шоу первый поцелуй и получила обвинение в харассменте (видео)

19-летний участник талант-шоу не жалуется на поцелуй, хоть ему и не понравилось. СМИ, в свою очередь, разразились в адрес Кэти Перри обвинениями - начиная с нарушения принципа согласия и заканчивая харассментом.

11 марта в эфир вышел новый сезон телешоу American Idol, в первом выпуске которого принял участие 19-летний Бенджамин Глэйз из Оклахомы. Он рассказал жюри, что работает кассиром и еще ни разу не целовался.

Как пишет Meduza, Кэти Перри решила это исправить и попросила Глэйза поцеловать ее в щеку, но затем резко повернулась и поцеловала его в губы. Глэйз от неожиданности оступился и упал. Певица и член жюри была при этом явно довольна собой.

После этого американские СМИ стали писать о «щекотливом», «нежеланном» и «насильном» поцелуе со стороны Кэти Перри, который нарушает принцип согласия. Некоторые прямо обвинилиее в харассменте, заявив, что такие эпизоды неуместно пускать в эфир в эпоху #MeToo.

Читайте также"Чудо-женщина-2" покажет всему Голливуду, как бороться с духом ВайнштейнаЖурнал Salon отметил, что Перри и близко не Харви Вайнштейн, но все равно сделала то, что не имела права делать. Просто потому, что ей не хватило воображения представить, что это может кому-то не понравиться, отметило издание.

Сам Бенджамин Глэйз поспешил заявить, что не считает случившееся харассментом. У себя в инстаграме он написал, что не жалуется на поцелуй и не обижен на Перри - что бы об этом ни писали в газетах. «Мне надо было быть готовым выступать в любых обстоятельствах. Да, мне стало некомфортно в том смысле, что я никогда не целовался и не ожидал чего-то подобного. Но моя главная цель - достучаться до людей посредством всеобщей любви к музыке, а не провоцировать злость или конфликты».

Глэйз также рассказал, что после прослушивания на телешоу познакомился с девушкой по имени Кэрри и представил ее прессе. По словам Глэйза, их первый поцелуй был именно таким, как он мечтал: «Да, поцелуй с Кэти Перри был первым, но поцелуй с Кэрри - первым настоящим». Сама Кэрри назвала инцидент на телешоу «прикольным» и порадовалась за бойфренда, который целовался со знаменитостью.

Как сообщал УНИАН, монахиня, судившаяся с Кэти Перри, умерла прямо на судебном заседании.