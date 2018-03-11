Монахиня, судившаяся с Кэти Перри, умерла прямо на судебном заседании

В 2015 году певица решила купить территорию монастыря за 14,5 млн долларов, однако его бывшие обитатели пытались продать участок хозяйке местного ресторана.

Католическая монахиня Кэтрин Роуз Хольцман, которая несколько лет участвовала в судебной тяжбе с американской певицей Кэти Перри из-за продажи монастыря в Лос-Анджелесе, умерла прямо во время судебного заседания.

Читайте такжеДвоюродного брата певицы Рианны застрелили на БарбадосеКак сообщает «Русская служба BBC», Хольцман была одной из двух пожилых монахинь, которые пытались опротестовать в суде продажу певице территории бывшего монастыря.

В 2015 году Перри решила купить участок за 14,5 млн долларов и превратить его в жилую резиденцию, однако бывшие обитатели монастыря (монахини Кэтрин Роуз и Рита Кэлланан) выступили против. Вместо этого, монахини пытались продать участок хозяйке местного ресторана без одобрения архиепархии.

Роуз и Кэлланан, в то же время, заявили, что им неприятно передавать монастырь и три гектара прилегающей территории певице, исполнявшей такие песни как I Kissed A Girl ("Я поцеловала девушку") и Ur So Gay ("Ты так похож на гея").

По итогам разбирательств, Перри и Католической церкви была присуждена компенсация в почти 10 миллионов долларов, так как их адвокатам удалось доказать, что монахини не имели права продавать объект.

Присяжные пришли к выводу, что ресторатор Дэна Холлистер, которая собиралась превратить участок в отель, намеренно пыталась сорвать сделку Пэрри. Однако монахини не собирались оставлять борьбу.

За несколько часов до смерти сестра Кэтрин Роуз говорила с журналистами, и обратилась напрямую к звезде: "Кэти Перри, пожалуйста, остановитесь, Это не ведет ни к чему хорошему, а только причиняет боль многим людям".

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