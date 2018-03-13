Спустя три года Uber возобновляет работу в Барселоне

Для того, чтобы вернуться в Барселону Uber пришлось отказаться от услуги UberPop, которая позволяла заниматься частным извозом без лицензии.

Мобильный сервис такси Uber возобновит работу в Барселоне спустя три года после того, как компания была вынуждена покинуть город из-за запрета властей.

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Правда, для этого Uber пришлось отказаться от услуги UberPop, которая позволяла заниматься частным извозом без лицензии. Отныне жителям и туристам каталонской столицы будет доступен сервис UberX, на котором будут работать профессиональные водители, передает kommersant.ru.

«Мы наделали ошибок в свое время, - прокомментировал возвращение сервиса в Барселону генеральный менеджер Uber в юго-западной Европе Карсел Льорет. - Мы меняем манеру ведения бизнеса, ставя во главу принятия каждого решения честность, и мы усердно работаем над тем, чтобы завоевать доверие городов, где мы представлены. Барселона не исключение».

Как сообщалось, Uber был вынужден временно прекратить свою деятельность в Барселоне в декабре 2014 года, когда власти готовились к запрету UberPop. В следующем году этот запрет был отменен.