Спустя три года Uber возобновляет работу в Барселоне

21:02, 13 марта 2018
Мир
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Иллюстрация REUTERS

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Правда, для этого Uber пришлось отказаться от услуги UberPop, которая позволяла заниматься частным извозом без лицензии. Отныне жителям и туристам каталонской столицы будет доступен сервис UberX, на котором будут работать профессиональные водители, передает kommersant.ru.

«Мы наделали ошибок в свое время, - прокомментировал возвращение сервиса в Барселону генеральный менеджер Uber в юго-западной Европе Карсел Льорет. - Мы меняем манеру ведения бизнеса, ставя во главу принятия каждого решения честность, и мы усердно работаем над тем, чтобы завоевать доверие городов, где мы представлены. Барселона не исключение».

Как сообщалось, Uber был вынужден временно прекратить свою деятельность в Барселоне в декабре 2014 года, когда власти готовились к запрету UberPop. В следующем году этот запрет был отменен.

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Теги: #Uber #Барселона