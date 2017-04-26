Uber пообещал запустить "летающее такси" к 2020 году

Компания Uber планирует в 2020 году провести испытания "летающего такси". Об этом заявил один из ​директоров компании Джефф Холден, пишет republic со ссылкой на Finanсial Times.

Испытания пройдут в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты) и Далласе (штат Техас). Работать в качестве такси "летающие автомобили", по планам, начнут с 2023 года. Это позволит сократить время поездки по городу с 30 минут до 5.

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Разработку летающего такси Холден назвал следующим шагом для Uber.

"Мы работаем, чтобы в реальности можно было нажать кнопку и улететь", – сказал директор.

Технической разработкой займутся партнеры, с которыми Uber уже заключил контакты. Речь идет об Aurora Flight Sciences, Bell Helicopter, ChargePoint, Embraer, Mooney и Pipistrel Aircraft. Кроме того, для работы над проектом Uber пригласил бывшего инженера NASA Марка Мура.