В Италии суд отменил запрет Uber

Суд Рима отменил вынесенное в апреле решение, которым в Италии запрещалась работа сервиса Uber, сообщает Эспрессо со ссылкой на Reuters.

"Мы рады сообщить, что вы будете в состоянии продолжать использовать наше приложение в Италии", - сообщила компания.

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В начале апреля суд низшей инстанции вынес решение в пользу иска, поданного итальянскими ассоциациями служб такси, которые пожаловались на нарушение правил конкуренции.

Компания Uber подала апелляцию и суд высшей инстанции отменил запрет.

"Мы очень рады за тысячи водителей и пассажиров, которые могут продолжать использовать Uber в Италии. Тем не менее, в Италии в настоящее время необходимо реформировать свои устаревшие законы, с тем, что все ее граждане и города могли получать выгоду из современных технологий", - отметили в компании.