Речь идет о фильме Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит», в котором артист сыграл бывшего брокера Джордана Белфорта.

Актера, лауреата премии «Оскар» Леонардо Ди Каприо обвинили в недостаточной проработке персонажей.

Речь идет о фильме Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит», в котором артист сыграл бывшего брокера Джордана Белфорта, сообщает The Hollywood Reporter.

Эндрю Грин, работавший в 1990-х годах в компании Белфорта Stratton Oakmont, подал иск к Paramount Pictures, Red Granite Pictures, Sikelia Productions и Appian Way Productions.

Он утверждает, что является прототипом персонажа Ники Коскоффа и что в ленте Скорсезе этого героя показали преступником, наркоманом и дегенератом без морали.

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В 2015 году суд в США отклонил обвинения Грина в нарушении неприкосновенности частной жизни, но разрешил доработать обвинения в клевете. Теперь Грин предоставил материалы, связанные со Скорсезе и Ди Каприо, а также со сценаристом Теренсом Уинтером.

Он утверждает, что создатели фильма полагаются на поддержку Белфорта, который ранее признал, что «регулярно и патологически» врал своим клиентам, коллегам, правоохранительным органам и судам, поэтому полагаться на него как на источник информации нельзя. Кроме того, Грин настаивает, что Скорсезе, Ди Каприо и Уинтер недостаточно изучили информацию, необходимую им для «Волка с Уолл-стрит».

Ранее сообщалось, что продюсеров «Волка с Уолл-стрит» обязали заплатить $60 млн.