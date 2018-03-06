На Аляске стартовали всемирно известные гонки на собачьих упряжках (фоторепортаж, видео)

Впереди у четвероногих спортсменов и их двуногих помощников сложные и опасные участки трассы, которая проходит через горы и заледеневшие озера.

На Аляске (США) стартовали всемирно известные гонки на собачьих упряжках, в течение которых собакам придется сквозь снег и лед тянуть санки с хозяином, пытаясь обогнать другие команды, говорится в сюжете ТСН.

Впереди у четвероногих спортсменов и их двуногих помощников сложные и опасные участки трассы, которая проходит через горы и заледеневшие озера.

В нынешних соревнованиях принимают участие семь десятков команд.

Как ранее сообщал УНИАН, в Facebook стремительно набирает популярность видео с псом, который вместо того, чтобы бежать вместе с хозяином-лыжником, лежит на спине, а мужчине приходится его тащить.