На Аляске стартовали всемирно известные гонки на собачьих упряжках (фоторепортаж, видео)

15:18, 06 марта 2018
Мир
552

Впереди у четвероногих спортсменов и их двуногих помощников сложные и опасные участки трассы, которая проходит через горы и заледеневшие озера.

В нынешних соревнованиях принимают участие семь десятков команд.

Как ранее сообщал УНИАН, в Facebook стремительно набирает популярность видео с псом, который вместо того, чтобы бежать вместе с хозяином-лыжником, лежит на спине, а мужчине приходится его тащить.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Аляска#гонки#собачьи упряжки