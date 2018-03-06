"Ему просто не хватает мотивации": видео с ленивым псом-лыжником стало вирусным

Ленивый пес вместо того, чтобы бежать вместе с хозяином, улегся на спину и заставил его везти.

В Facebook стремительно набирает популярность видео с псом, который вместо того, чтобы бежать вместе с хозяином-лыжником, лежит на спине, а мужчине приходится его тащить. За три дня ролик репостнули 122 тысячи пользователей, также оно собрало 19 тысяч лайков.

Читайте такжеГолландцы в мороз заменили транспорт на коньки, чтобы добраться на работу (видео)

Запись опубликовал Свеин Эрик Ме в Facebook.

Пользователи тут же стали делать предположения в комментариях, почему же собака так себя ведет. Некоторые посчитали, что пес устал, а кое-кто предположил, что у него просто не хватает мотивации.

"Отсутствие мотивации", - прокомментировал один из пользователей. "Если бы мне пришлось выходить на лыжах, я бы вел себя также", - пошутил другой.

Как сообщал УНИАН, на Сахалине рыбак снял на видео норку, которая пришла к ним, чтобы полакомиться свежей рыбой. За 4 дня видео набрало почти 200 тысяч просмотров.