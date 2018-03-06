"Ему просто не хватает мотивации": видео с ленивым псом-лыжником стало вирусным

12:12, 06 марта 2018
Курьёзы
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Запись опубликовал Свеин Эрик Ме в Facebook.

Пользователи тут же стали делать предположения в комментариях, почему же собака так себя ведет. Некоторые посчитали, что пес устал, а кое-кто предположил, что у него просто не хватает мотивации.

"Отсутствие мотивации", - прокомментировал один из пользователей. "Если бы мне пришлось выходить на лыжах, я бы вел себя также", - пошутил другой.

Как сообщал УНИАН, на Сахалине рыбак снял на видео норку, которая пришла к ним, чтобы полакомиться свежей рыбой. За 4 дня видео набрало почти 200 тысяч просмотров.

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Теги: #ленивый пес-лыжник#пес без мотивации