"Ему просто не хватает мотивации": видео с ленивым псом-лыжником стало вирусным
12:12, 06 марта 2018Курьёзы
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Ленивый пес вместо того, чтобы бежать вместе с хозяином, улегся на спину и заставил его везти.
За три дня ролик репостнули 122 тысячи пользователей / скриншот
В Facebook стремительно набирает популярность видео с псом, который вместо того, чтобы бежать вместе с хозяином-лыжником, лежит на спине, а мужчине приходится его тащить. За три дня ролик репостнули 122 тысячи пользователей, также оно собрало 19 тысяч лайков.
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Запись опубликовал Свеин Эрик Ме в Facebook.
Пользователи тут же стали делать предположения в комментариях, почему же собака так себя ведет. Некоторые посчитали, что пес устал, а кое-кто предположил, что у него просто не хватает мотивации.
"Отсутствие мотивации", - прокомментировал один из пользователей. "Если бы мне пришлось выходить на лыжах, я бы вел себя также", - пошутил другой.
Собака-лыжник
Как сообщал УНИАН, на Сахалине рыбак снял на видео норку, которая пришла к ним, чтобы полакомиться свежей рыбой. За 4 дня видео набрало почти 200 тысяч просмотров.
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