Две голливудские суперзвезды впервые сыграют вместе в новом фильме Тарантино

Суперзвезды Голливуда Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт впервые сыграют в одном фильме.

Читайте такжеТарантино снимет фильм о жестоких убийствах, совершенных "Семьей" Чарльза МэнсонаРежиссером фильма выступит Квентин Тарантино, в фильмах которого уже снимались оба актера, сообщает Hollywood Reporter.

Действие фильма «Однажды в Голливуде» (Once upon a time in Hollywood) будет происходить в Лос-Анжелесе 1969 года. Главными героями станут бывшая звезда вестернов и его дублер, безуспешно пытающиеся приспособиться к переменам в Голливуде, которых сыграют соответственно Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт.

«Я очень рад рассказать эту историю о Лос-Анджелесе и Голливуде, которого больше не существует», - рассказал о своей картине Квентин Тарантино. Ожидается, что новый фильм выйдет на экраны в августе 2019 года, то есть, через четыре года после выхода последнего фильма Тарантино - «Омерзительной восьмерки».

Оба актера являются обладателями премии «Оскар». 54-летний Брэд Питт получил награду Киноакадемии в 2014 года как продюсер фильма «12 лет рабства», который был признан лучшим фильмом. 43-летний Леонардо Ди Каприо получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Выживший» в 2015 году. 54-летний Квентин Тарантино также является обладателем «Оскара», причем двукратным. Он получил золотую статуэтку за лучший оригинальный сценарий в 1994 году (фильм «Криминальное чтиво») и в 2012 году («Джанго освобожденный»).