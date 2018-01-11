Еженедельно посещает терапию: СМИ узнали о холостяцкой жизни Брэда Питта

Американский актер Брэд Питт живет по соседству с бывшей супругой Анджелиной Джоли, но они не встречаются, актер ведет закрытый образ жизни. Об этом сообщает издание US magazine со ссылкой на собственный источник.

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Общаются Питт и Джоли только при помощи телохранителей или нянь. Встречается со своими шестью детьми актер несколько раз в неделю, но только в собственном доме.

Когда они приходят к нему, семейство практически не выходит из дома. "Он хочет, чтобы личное оставалось личным и безопасным", – пояснил собеседник издания.

После развода он живет затворником и много времени проводит дома. "Это его святилище, и только там, где он находит покой", – сообщил источник.

Актер, который после развода "завязал" с алкоголем, еженедельно "ходит на терапию":

"Он заинтересован в том, чтобы познать себя и стать лучшим человеком и отцом", – добавил собеседник издания.

Сейчас Джоли вместе с детьми живет в особняке в Лос-Фелисе недалеко от Голливуда, Питт – в скромном бунгало по соседству. Его сопровождает “тренер по трезвости”.

Джоли подала на развод с Питтом в сентябре 2016 года, объяснив, что делает это для сохранения здоровья семьи.