Ди Каприо получил роль в фильме Тарантино о Чарльзе Мэнсоне

Леонардо ди Каприо снимется в следующем фильме Квентина Тарантино, сюжет которого, по данным СМИ, будет связан с преступлениями секты «Семья» Чарльза Мэнсона. Об этом сообщают издания Deadline и Variety со ссылкой на источники, передает Meduza.

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По данным Variety, Ди Каприо сыграет стареющего безработного актера. Ранее он снялся в фильме Тарантино "Джанго освобожденный".

Ранее стало известно, что Тарантино предложил Марго Робби роль актрисы Шэрон Тейт - одной из жертв «Семьи». Также сообщалось о возможном участии в фильме Тома Круза, Аль Пачино и Брэда Питта.

Новый фильм Квентина Тарантино, действие которого, как ожидается, будет связано с преступлениями Мэнсона, выйдет 9 августа 2019 года - в 50-ю годовщину одного из преступлений.